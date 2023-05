Totti nostalgico | il ricordo con il figlio è emozionante Social infiammati

(Di domenica 28 maggio 2023) L’ex capitano della Roma oggi celebra una speciale ricorrenza: lo scatto dicon ilCristian èOggi sono precisamente sei anni dal giorno in cuiha dato l’addio al calcio, gettando nello sconforto milioni di tifosi romanisti sparsi nel mondo. Dai capitolini è stato definito l’ottavo Re di Roma, e chi ha memoria di quel 28 maggio del 2017 ricorderà benissimo le emozioni e le sensazioni di uno stadio Olimpico composto da oltre 60mila anime commosse. Oggi il Pupone è tornato suiper ricordare quella giornata che ha posto la parola fine alla sua splendida carriera tutta a tinte giallorosse. Su Instagram l’ex marito di Ilary Blasi ha repostato lo scatto delCristian, ricordando il momento del loro abbraccio in campo durante la cerimonia di fine ...

Jannik Sinner sfida un altro campione al Foro Italico, e non della classifica Atp. L'azzurro incrocera' infatti la racchetta di padel con Francesco Totti, appassionato di questa disciplina, a margine ...