Toronto | Bernardeschi e Insigne contro l’allenatore chiedono l’esonero

Ilsi rialza e lo fa con Lorenzo Insigne . Il club sta vivendo un anno molto difficile con ... sarebbe stato messo in discussione dallo spogliatoio con l'italiano e anche Federico, ...Lorenzo Insigne zittisce tutti, persino le critiche: l'ex capitano del Napoli si prende ilsulle spalle e trascina i compagni alla vittoria, la prima in campo dopo quasi un mese dall'...Inviato a Castel Volturno Un ammutinamento. Un altro. Stavolta, però Insigne gioca a nascondiglio, ha imparato la lezione di Napoli e manda allo scoperto l'altra stella del. Ma c'è anche lui dietro la sommossa anti - allenatore, come la notte con il Salisburgo in cui la squadra rifiutò di tornare in ritiro, di fatto condannando all'esonero Ancelotti.

"Bernardeschi e Insigne, nervi tesi a Toronto: caos nello spogliatoio" Tuttosport

Ottima prestazione di Lorenzo Insigne che ha portato alla vittoria il Toronto nella gara contro DC United. Il Toronto torna alla vittoria in campionato, periodo difficile per il club canadese. Momento ...Federico Bernardeschi non sta vivendo un bel momento, è la logica conseguenza di una scelta (Toronto) fatta magari senza riflettere troppo. Bernardeschi era stato mandato a Napoli senza che ci fosse u ...