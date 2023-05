Toromania | Juric è l'oro di questo Toro Adesso altri 90 minuti per sognare l'Europa

In tutta la sua carriera non aveva mai segnato tanto quanto quest'anno:ha voluto il merito di farlo esplodere, gli ha cambiato il modo di giocare e lo ha trasformato in un buon finalizzatore.ha recuperato tutti i giocatori fatta eccezione di Radonjic, avrà a disposizione anche quel Sanabria per cui si temeva uno stop ben più lungo: non ci sono quindi alibi, contro la Fiorentina ...Quanto accaduto un anno fa, quando oltre mezza squadra titolare venne lasciata andare via a fine campionato, lo ricordano bene tutti,compreso. Ed è quindi comprensibile il timore che si ...

Toromania: Juric è l'oro di questo Toro. Adesso altri 90 minuti per ... Calciomercato.com

Meno male che Antonio Sanabria ha recuperato in un lampo dall’infortunio. Se il Torino a oggi ha ancora qualche speranza di poter raggiungere l’ottavo posto è merito di quella girata dell’attaccante p ...Le finali, quelle vere, la Fiorentina le giocherà nei prossimi giorni: prima contro l’Inter in Coppa Italia, poi contro il West Ham in Conference League. Per il Torino, invece, la gara contro i viola ...