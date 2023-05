Tokio Hotel | «Per anni abbiamo avuto solo la carriera senza la vita privata Ora abbiamo tutto»

(Di domenica 28 maggio 2023) Il successo mondiale, le fan in delirio, le stalker, la lunga pausa, quella voglia di essere liberi e il nuovo tour. Incontro con i

, la band rock tedesca, ha tenuto un concerto al Fabrique di Milano . Il gruppo musicale continua ad affascinare i suoi fan con le loro canzoni, video e concerti internazionali. Bill , Tom ...MILANO - Mercoledì 10 maggio concerto deial Fabrique di Milano per l'unica data italiana del Beyond The World Tour 2023. Da oltre 15 anni, iaffascinano i fan con le loro canzoni, video e concerti internazionali. Bill,...Non iA quella hit, che è stata - e continua ad essere - croce e delizia di una carriera intera, la band tedesca capitanata dai gemelli Bill e Tom Kaulitz deve tutto. Merito della canzone,...

Sopravvivere al “Monsoon”: i Tokio Hotel sono ancora in giro Rockol.it

Er äußert sich ehrlich! Bill Kaulitz (33) ist kein Kind von Traurigkeit und begibt sich gern in die ein oder anderen romantischen Abenteuer. Während sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (33) glücklich an ...Bill Kaulitz, cantante dei Tokio Hotel. ha detto alcune parolacce in italiano durante la tappa italiana del tour: il video è diventato virale ...