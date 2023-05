The First Slam Dunk | il film tratto dall’anime che ha segnato una generazione di cestisti

(Di domenica 28 maggio 2023) Era il lontano 2000. Sulla rete MTV si era instaurato una sorta di format in cui venivano mandati in onda alcuni tra i più bei anime mai realizzati. Al tempo erano ancora chiamati “cartoni animati” dai più, a sottolineare un’epoca in cui si faceva più attenzione al contenuto che alla forma. Ad ogni modo, uno di questi anime eradal manga spokon del talentuoso Takehiko Inoue,era la risposta a tutti gli appasionati di basket che cercavano un corrispettivo a Holly e Benji e Mila e Shiro, anime trasmessi su Italia 1 nel primo pomeriggio che trattavano corrispettivamente di calcio e pallavolo. Ma anche i non appassionati di basket trovarono subito un motivo per amare questo sport: Hanamichi Sakuragi. Il personaggio principale dell’anime è una matricola del liceo Shohoku che non ...

The First Slam Dunk - Recensione: una vita da playmaker CineFacts

