Tetto massimo per i migranti | promessa Ue | ma non illudiamoci

(Di domenica 28 maggio 2023) Nella frenesia di trovare una soluzione all'immigrazione incontrollata, senza lasciare i singoli stati abbandonati a se stessi, e senza nemmeno alimentare le spaccature fra i membri, è spuntata nella serata di ieri l'ipotesi di un “sistema di quote immigrati” per ogni nazione dell'Unione Europea. Come noto, la presidenza Ue, che attualmente spetta di turno alla Svezia, sta cercando di arrivare a un compromesso fra i Paesi, come l'Italia e in genere quelli del Mediterraneo, che sono in prima linea sul fronte degli sbarchi, e quei paesi, del Nord e Nordest del continente, che essendo lontani dalle frontiere meridionali, non vogliono sobbarcarsialtrui. Ieri sono apparse sulle agenzie di stampa anticipazioni sul pianoin fase di dibattito. Il tempo per trovare la quadra è poco. Il piano andrà perfezionato e infine presentato l'8 giugno ...