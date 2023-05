Tessera sanitaria | le novità da sapere e cosa fare subito | Attenzione alla nuova comunicazione

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 28 maggio 2023) Grandiin vista per la. Tra non molto potrete ricevere unain cui capire. In molti hanno nel proprio portafoglio la, un documento che ha preso il posto del vecchio tesserino plastificato del codice fiscale. Parliamo di quel documento di colore verde e banco che in molti ricorderanno ma che oggi non viene più utilizzato. Come risolvere i problemi della- Ilovetrading.itLaviene utilizzata anche come carta nazionale dei servizi e sul retro della carta, se il cittadino ne ha diritto, è stampata laeuropea di assicurazione per la malattia. Insomma, si tratta di un ...