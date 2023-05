«Terzo gol di Lukaku! Ah no…» | la gaffe su Sky davanti al replay Compagnoni spiega cosa è successo – Il video

(Di domenica 28 maggio 2023) Sta facendo il giro del web la telecronaca di Maurizio, di Sky Sport, che ieri si è reso protagonista di una piccoladurante Inter-Atalanta, il match della penultima giornata di Serie A vinto dai nerazzurri per 3-2. Nei primi tre minuti di gioco, la squadra di Simone Inzaghi ha segnato due gol. Un inizio di partita folgorante, che per un attimo ha fatto credere ache l’Inter avesse segnato addirittura una terza rete. «Attenzione, parte ancora, è soloa Sportiello. Ancora Lukaku, Lukakuuuu, 3-0», commenta. Poi, si rende subito conto dell’errore: «No, scusate. Era il». Ilè stato ripreso e condiviso sui social media, spingendo lo stesso telecronista di Sky Sport a commentare sullo scivolone in diretta. ...

In virtù del sesto posto ha dovuto affrontare nel turno preliminare la Reggina, che ha battuto grazie a undi Casiraghi nel finale. Il Bari era arrivatocon punti, frutto di diciassette ...Impresa conquistata non senza fatica, dopo ilposto della regular season , passando per 6 ... eliminato con un doppio pari (2 - 2 e 1 - 1), poi l' Arzignano Valchiampo grazie alcasalingo ...Nei primi tre minuti di gioco, la squadra di Simone Inzaghi ha segnato due. Un inizio di partita folgorante, che per un attimo ha fatto credere a Compagnoni che l'Inter avesse segnato addirittura ...

Incredibile gaffe su Sky durante Inter-Atalanta: urlano per il terzo gol di Lukaku, ma è un replay Sport Fanpage

Con la rete alla Fiorentina è arrivato a quota otto nel 2023. E' al terzo gol nelle ultime sue tre uscite. Così vuole mettere in difficoltà Mourinho nelle scelte iniziali per Budapest.Dopo il rigore che ha deciso la sfida fra Lecco e Pordenone, il presidente dei lombardi Paolo Leonardo Di Nunno non è riuscito a trattenersi facendo addirittura irruzione in campo ...