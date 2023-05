Tensione tra Kate Middleton e Camilla | “Si è rifiutata di…”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 28 maggio 2023) In pochi lo avranno notato, ma già dall’incoronazione di re Carlo latraera alle stelle. La principessa del Galles non avrebbe nemmeno ceduto a un inchino durante il passaggio della matrigna di William dopo l’incoronazione. Ecco il motivo che si celerebbe dietro questo astio palese tra le due. Sembra che anche con Harry e Meghan lontani da Londra, la royal family abbia ben altre fratture profonde al suo interno. In particolare, non tutti avevano fatto caso allache si è creata nell’ultimo periodo traParker Bowles e. Soprattutto dopo l’incoronazione tra le due tutto è notevolmente cambiato. Ma cosa è successo? Ecco tutta la verità.e ...