Telecamera sopra una forca | bufera sull' ambasciata iraniana a Roma

L'ambasciata iraniana a Roma ha montato una forca. Si tratta di una chiara intimidazione contro chi manifesta fuori dall'ambasciata. Il governo italiano non tolleri questo sfregio e si faccia sentire con parole ...

Iran, la denuncia del Pd: nell’ambasciata a Roma telecamera su una forca Il Sole 24 ORE

Il Pd, attraverso Lia Quartapelle, ha accusato l'ambasciata iraniana a Roma di aver montato una telecamera su una forca: "Si tratta di una chiara intimidazione" ...La repressione ai danni dei giovani e delle donne in Iran continua da quando, ormai a settembre scorse, cominciarono le proteste in tutto il Paese per chiedere più diritti e libertà dopo la morte dell ...