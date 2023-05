Tavassi parla di matrimonio e figli con Micol | “Come la vorrei chiamare se fosse una femmina”

... la giovane siciliana ha rilasciato un'intervista a Turchese Baracchi nella sua trasmissione radiofonica di Radio Cusano Campus in cui ha parlato di come procede la relazione cone della sua ...Amo, Giaele, Micol, di Dani non ne parlo perché non è suo amico ma c'è il sentimento, però lui è stupendo mi piace da morire. Ah e anche Albi lo adoro!Ad esempio, nella scorda edizione ha tifato per Edoardoed Antonino Spinalbese. Inoltre, non si perde una puntata anche de l'Isola dei Famosi e, vedendo l'ex Suor Cristina approdare come ...

“Ti voglio lasciare”: Edoardo Tavassi sbotta | La coppia in pericolo NewsCinema Magazine

Edoardo Tavassi parla di matrimonio e figli con Micol Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip: “Come la vorrei chiamare se fosse una femmina”.L'ex vippona ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato dell'amore con Edoardo Tavassi e della sua esperienza nella Casa del GF Vip ...