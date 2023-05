Tabellone maschile Roland Garros 2023 | Alcaraz e Medvedev guidano il seeding | presenti Sinner e Musetti

(Di domenica 28 maggio 2023) È stato sorteggiato ilprincipale delper quel che concerne il singolare, con Carlose Daniilche saranno le prime due teste di serie. Attenzione anche a Novak Djokovic, numero 3 ed inserito nella parte alta del, così come a Jannikche, testa di serie numero 8, è in rotta di collisione con il campione degli Internazionali BNL d’Italia in quarti di finale.anche Lorenzo, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi.PARTE ALTA (1)vs (Q) Cobolli O’Connell vs DanielArnaldi vs Galan Nakashima vs ...

Inizia oggi sui campi in terra rossa di Parigi il Roland Garros , secondo Slam della stagione. Cinque gli italiani in campo nella prima giornata: nelMatteo Arnaldi sfida il colombiano Daniel Elahi Galan, Lorenzo Musetti debutta contro lo svedese Mikhael Ymer, Lorenzo Sonego affronta lo statunitense Ben Shelton. Nel torneo ...Carlos Alcaraz, guiderà ildell'Open di Francia, per la prima volta da testa di serie in ... sia che si tratti di un giocatoreo femminile. Per me Alcaraz sembra essere il tennista ...Nell' Under 14queste le teste di serie, nell'ordine Jacopo Andruccioli, Alessandro ... 1° turno del primo: Riccardo Muccioli - Paride Trinchera 6 - 1, 7 - 5. Turno di qualificazione: ...

Roland Garros, Scanagatta: “Il sorteggio del tabellone maschile Sinner non si può lamentare” [VIDEO] Ubitennis

Tra pochissimo comincerà il Roland Garros 2023. Una prima giornata che vedrà subito in campo cinque azzurri e tra loro c'è Lorenzo Musetti, che affronterà Mikael Ymer in un primo turno da non sottoval ...Al via lo Slam di Parigi: Camila Giorgi giocherà sul centrale contro Alizé Cornet. Arnaldi fa il suo esordio in un Major, tocca anche a Sara Errani ...