Supercoppa Italiana | Lazio ultima qualificata

(Di domenica 28 maggio 2023) Mancava l’ultimo posto da decidere per le final four dellae con la vittoria sulla Cremonese è certa di esserci laMancava l’ultimo posto da decidere per le final four dellae con la vittoria sulla Cremonese è certa di esserci la. Mancando una sola giornata, infatti, il Milan non potrebbe più raggiungere i biancocelesti che raggiungono così Napoli, Inter e Fiorentina.

AGI - La Cremonese non riesce a rovinare la festa della Lazio che vince per 3 - 2 con il gol di Hysaj e la doppietta di Milinkovic - Savic ipotecando cosi' l'accesso alla Supercoppa del prossimo anno e tornando seconda in classifica. Bastano 4 minuti per il vantaggio biancoceleste. Luis Alberto imbuca per Immobile che lancia Hysaj, controllo, sinistro e gol

I biancocelesti hanno vinto 3-2 con il gol di Hysaj e la doppietta di Milinkovic-Savic ipotecando l'accesso alla Supercoppa Italiana ...Sono ora ufficiali i nomi delle 4 squadre che si contenderanno il trofeo nell'innovativo formula delle Final Four ...