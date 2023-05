Südtirol - Reggina 1 - 0 | violenti scontri tifosi - polizia prima della partita

(Di domenica 28 maggio 2023) Ieri è andato in scena il turno preliminare dei playoff di Serie B trafinito 1 a 0 per la squadra di Bolzano. Poco ...

Ieri è andato in scena il turno preliminare dei playoff di Serie B trafinito 1 a 0 per la squadra di Bolzano. Poco ...In virtù del sesto posto ha dovuto affrontare nel turno preliminare la, che ha battuto grazie a un gol di Casiraghi nel finale. Il Bari era arrivato terzo con punti, frutto di diciassette ......l'apprensione a Reggio Calabria tra i tifosi dellaper le sorti del club. La squadra ha chiuso la stagione dopo la sconfitta al Druso di Bolzano nel preliminare playoff sul campo del