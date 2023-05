Sudtirol-Bari lunedì 29 maggio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 28 maggio 2023) Primo atto della semifinale playoff di serie B ed entra in gioco ildi Mignani terzo classificato nella stagione regolare, in questa sfida tra neopromosse contro ildi Bisoli. Gli altoatesini hanno strappato il passo per questo turno grazie al gol di Casiraghi nel finale della gara contro la Reggina, per l’1 a 0 finale che ha evitato i supplementari ed un ulteriore dispendio InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le probabili formazioni di(4 - 4 - 2): Poluzzi, De Col, Vinetot, Zaro, Curto; Casiraghi, Fiordilino, Tait, Rover; Odogwu, Cisse. Allenatore: Pierpaolo Bisoli(4 - 3 - 1 ...Leggi anche Gioia: elimina la Reggina di Pippo Inzaghi e si prende la semifinale colNesta riparte in B dalla panchina della Reggiana Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 27 maggio ...LUNEDI' 29 MAGGIO, ORE 20,30,, RITORNO IL 2 GIUGNO MARTEDI' 30 MAGGIO, ORE 20,30, CAGLIARI - PARMA, RITORNO IL 3 GIUGNO Tag: CAGLIARI - VENEZIA play off serie b serie Bkt

La partita Sudtirol - Bari di Lunedì 29 maggio 2023 alle ore 20.30 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37ma giornata di ...Playoff Serie B: Sudtirol-Reggina 1-0, Casiraghi in extremis regala la semifinale a Bisoli. Corsa finita per Inzaghi - picenotime.it - IT ...