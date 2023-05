Sudan | ambasciatore italiano temporaneamente ad Addis Abeba

(Di domenica 28 maggio 2023) L’d’Italia in, Michele Tommasi, insieme ad alcuni collaboratori e due unità dei Carabinieri, è atterrato nella mattinata di oggi addove, presso la nostra rappresentanza diplomatica in Etiopia, saràricostituita l’Ambasciata d’Italia a Khartoum. Lo rende noto la Farnesina. “L’Tommasi e il nostro personale continueranno ad assicurare la piena operatività della sede da, per garantire al meglio il contributo dell’Italia agli sforzi di pacificazione del”, ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

