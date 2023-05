Strage piazza Loggia | Mattarella | “Il Paese ha un debito verso Brescia” La Russa | “Pagina buia della nostra storia” Celebrazione in città

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) “Ilha undi riconoscenzaladi, colpita per manifestare la sua opposizione irriducibile all’eversione”. Lo scrive il presidenteRepubblica, Sergio, nel suo messaggio per il 49° anniversariodi, dove una bomba nascosta in un cestino portarifiuti fu fatta esplodere alle 10:12 del 28 maggio 1974, mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista, uccidendo otto persone e ferendone 102. “Tanto sangue innocente fu versato dagli strateghi del terrore e dai loro spietati esecutori per destabilizzare la democrazia, attaccare lo Stato”, ricorda. Ma, aggiunge, “i ...