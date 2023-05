Strage di Bologna | la memoria dei pg smonta la “pista palestinese” della difesa Cavallini | “Tesi infondata e rilanciata con argomenti falsi”

(Di domenica 28 maggio 2023) La cosiddetta, da alcuni ambienti proposta per anni come la chiavedidel 2 agosto 1980, è del tutto “” e glipiù recenti usati per rilanciarla sono. È la nota più rilevante emersa durante l’ultima udienza del processo d’appello contro l’ex Nar Gilberto, tenuta nel capoluogo emiliano mercoledì 24 maggio: in aula ha fatto irruzione laprocuratrice generale reggente Lucia Musti e del sostituto Nicola Proto, che, replicando alle argomentazioni delle difese, si soffermano, tra l’altro, sulla “incompletezzadocumentazione” da loro prodotta. Il riferimento è agli ultimi documenti desecretati ...

... a livello storico, si pone come snodo della cosiddetta Strategia della Tensione, collocata cioè a metà strada tra le bombe di piazza Fontana a Milano e laalla stazione di... Firenze e Milano: "Nell'estate del 92 Paolo Bellini (condannato nel 2022 in primo grado all'ergastolo per ladi, ndr) va in Sicilia secondo noi mandato dai servizi. Parla con Gioè. ...... Paolo Bellini, terrorista neofascista di Avanguardia Nazionale, condannato all'ergastolo il 6 aprile del 2022 per laavvenuta il 2 agosto 1980 alla stazione di. Killer politico, poi ...

Strage di Bologna, la memoria dei pg smonta la “pista palestinese” della difesa Cavallini:… Il Fatto Quotidiano

Questa mattina si è tenuta la commemorazione del 49esimo anniversario della tragedia. Anche il Presidente Mattarella è intervenuto ...(Adnkronos) – Per la Stage di Piazza della Loggia, “il Paese ha un debito di riconoscenza verso la Città di Brescia, colpita per manifestare la sua opposizione irriducibile all’eversione”. Lo ha detto ...