Stendardo | «Inzaghi? L’Inter deve tenerselo stretto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 maggio 2023) Guglielmo Stendando, ex giocatore di Lazio e Lecce, ha parlato deldi Simone. Tutti i dettagli Guglielmo Stendando ha parlato deldidagli studi di Rai Sport. PAROLE – «Lautaro Martinez ha fatto la differenza in finale di Coppa Italia vincendola lui.ha saputo motivare un gruppo che in 57 giorni ha giocato tantissime partite. Inter in finale di Champions League, vincitore della Coppa Italia e fatturato da oltre cento milioni. La proprietà sitenerequesto allenatore, che oggi è un valore aggiunto. Tra i migliori in Italia e non solo.può fare qualcosa di straordinario a Istanbul».