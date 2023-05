Stati Uniti | raggiunta l' intesa sul tetto del debito

(Di domenica 28 maggio 2023)tra Democratici e Repubblicani, negli, per evitare il primo default della storia del Paese, che sarebbe scattato il prossimo 5 giugno. Nella notte il presidente Joe Biden e lo speaker della Camera dei Rappresentanti Kevin McCarthy hanno trovato un "accordo di principio" per innalzare ildelfederale, ora pari a 31.000 miliardi di dollari. L', che contiene i tagli alla spesa richiesti dai Repubblicani, sarà votata mercoledì prossimo. "Si tratta di un compromesso, e quindi non tutti otterranno quello che volevano, ma è una buona notizia per i cittadini", afferma Biden.

Il 21 maggio, il presidente degliJoe Biden ha dichiarato in una conferenza stampa dopo il vertice del G7 a Hiroshima che l'Occidente inizierà ad addestrare i piloti ucraini sugli F - 16 ...Dopo ChatGpt le aziende di, Cina e India si stanno lanciando sull'intelligenza artificiale generativa, e noi dove siamo Non vogliamo realizzarne una europea" è la proposta fatta ieri da ...Il Kyiv Independent ha ipotizzato che l'attacco possa far parte di un piano russo per esaurire le difese antiaeree ucraine , in cui ci sono i sistemi antimissile Patriot forniti dagli, ...

Dopo il disastro Usa, a Kabul è il turno di Pechino tra investimenti e grandi strategie. L’intervento americano si è ridotto a una inutile girandola di dollari ...Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sarebbe in condizioni critiche. Lo scrive su Twitter l'oppositore Valery Tsepkalo, già candidato alla presidenza del Paese, ex ambasciatore negli Stati Un ...