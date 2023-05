... il divieto di avvicinarsi mentre si trovava sul posto di lavoro, nonchésua vettura. Per il ... Il medico, va detto, deve rispondere di danneggiamento aggravato e, i due procedimenti ......memoria - Si è sempre battuto per raggiungere obiettivi fondamentali per attuare un'efficace riforma delle politiche del lavoro, per combattere reati quali lo, le violenze e il suo ......memoria " Si è sempre battuto per raggiungere obiettivi fondamentali per attuare un'efficace riforma delle politiche del lavoro, per combattere reati quali lo, le violenze e il suo ...

Stalking alla ex con il brano trap su Spotify: "Indegna e infame, ti sputo in faccia". Arrestato La Repubblica

Era accusato di aver picchiato la figlia ferendola al petto. Per questo è finito sotto processo un 53enne di Folignano che, difeso dall’avvocato Christian Schicchi, è stato assolto dal giudice del tri ...A Cosenza e provincia sono stati effettuati 135 posti di blocco e contestate 249 infrazioni al Codice della strada, 12 veicoli sequestrati ...