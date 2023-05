Sta riflettendo | ma | Saplletti sostituito da un big del calcio mondiale

(Di domenica 28 maggio 2023) Da Luciano a Luis. Il Napoli ha un solo nome in testa per la panchina, quello di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo infatti sarebbe in cima alle preferenze di Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti. E così secondo alcune indiscrezioni sarebbero già stati avviati i contatti tra la società partenopea e Luis Enrique. Contatti che secondo la Gazzetta dello Sport si sono intensificati negli ultimi giorni. "Lucho ha chiesto tempo per riflettere. Deve capire cosa può trovare a Napoli, e cosa può arrivare da Parigi o dall'Inghilterra. Il Napoli non ha fretta, perché Luis Enrique resta il primo obiettivo e il corteggiamento proseguirà. De Laurentiis è abile nel toccare le corde giuste. E sicuramente l'asturiano, innamorato dell'Italia, può trovare stimoli nell'allenare la squadra più forte della Serie A con una delle rose più giovani e promettenti. Proprio gli argomenti su cui farà leva il ...

'In Spagna, però, qualcosa di nuovoiniziando ad attirare l'attenzione dei curiosi e degli interessati al destino dell'ex ct: Napoli è un'opportunità concreta, importante, e Luis'....come la scena sia molto cambiata e come si assista nel nostro universo a un processo chepoco ...su come i margini del confronto e della ricerca intellettuale si stiano drammaticamente ......portando in una guerra, senza nutrire la consapevolezza che il Nemico ha metodi certi per non solo interrompere la corrente, ma per azzerare le comunicazioni wi - fi e virtuali ......

De Laurentiis vuole vincere la Champions e Luis Enrique lo ha già ... IlNapolista

Per la gara contro la Roma il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano sta riflettendo su un nuovo massiccio turn-over da mettere in atto dopo la finale di Coppa Italia. In porta dovrebbe esserci co ...Il Pisa sta riflettendo sul futuro di Luca D'Angelo. Dopo un finale di stagione che non ha permesso ai toscani di raggiungere i playoff, la società si starebbe pensando ...