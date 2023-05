i golregala una chance a Gollini, Zerbin e Bereszynski. Il Napoli la sblocca al 14' sfruttando una clamorosa papera di Skorupski che sbaglia completamente il passaggio e finisce per ...E iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sui kit che le big della massima serie vestiranno per strappare il titolo agli uomini di Luciano. Tra restyling completi e omaggi al passato ...Termina 2 - 2 il match tra Bologna e Napoli , un risultato che non permetterà agli azzurri di superare il record di 91 punti conquistato da Sarri nella stagione 2017/2018. La partita è stata per gran ...

Panchina Napoli, c’è una donna seduta al fianco di Spalletti: sapete di chi si tratta Spazio Napoli

Il Napoli campione d'Italia aveva un ultimo obiettivo in questo finale di campionato: vincere le due partite che rimanevano per superare il record di punti (91) della storia del club, ...Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine della sfida tra Bologna-Napoli. Luciano Spalletti tra poco parlerà alle televisioni e in conferenza stampa per commentare il 2-2 del suo ...