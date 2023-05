Spalletti via dal Napoli | sorpresa in diretta | cos’hanno detto a DAZN!

(Di domenica 28 maggio 2023) Uno stop inatteso ha caratterizzato la giornata deldi Luciano. I Campioni d’Italia, dopo esser stati in vantaggio per 0-2, sono infatti stati rimontati dal Bologna grazie ai gol di Ferguson e De Silvestri. LucianoNon termina dunque nel migliore dei modi la parentesi trasferte degli azzurri, proiettati però al match con la Samp. Nella cornice del Maradona infatti, gli azzurri alzeranno al cielo lo Scuproprio dopo aver affrontato i blucerchiati. Tanta attesa per l’evento, che potrebbe essere l’ultima parentesi partenopea di tanti eroi stagionali, fra cui mister Luciano. Su tale vicenda, sicure e dirette sono state le parole di Dario Marcolin. “Ha ancora tanto didentro”, Marcolin sicuro suEx calciatore ad oggi ...

La difesa del Bologna spazza. 35' - DOMINGUEZ! Sponda di Ferguson per l'argentino, che ... 14.55 - Il tecnico del Napoli Lucianoha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida ...La difesa del Bologna spazza. 35' - DOMINGUEZ! Sponda di Ferguson per l'argentino, che ... 14.55 - Il tecnico del Napoli Lucianoha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida ...Al tatuaggio risponde il Presidente che ha, però, ricordato a tutti che la scelta di andareè ... probabile, sostituzione disono tanti. Il casting è aperto, il sogno, sembrerebbe essere ...

Spalletti via da Napoli, Ottavio Bianchi: «Devono esserci motivi seri» ilmattino.it

Il Napoli si ferma a Bologna, rimontato da 0-2 a 2-2, e spreca così l'opportunità di battere il record dei 91 punti di Sarri. Ecco le pagelle degli uomini ...Ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti nella conferenza stampa dopo il pareggio del suo Napoli contro il Bologna: Osimhen è l'attaccante più ...