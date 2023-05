(Di domenica 28 maggio 2023) Manca sempre meno all’inizio di Bologna Napoli, sfida valida per la giornata numero 37 di Serie A nonché ultima trasferta stagionale degli azzurri. Al Dall’Ara gli uomini dici giungono da Campioni d’Italia ma soprattutto per vincere e cancellare la batosta di Monza di due turni fa. Lo stesso mister di Certaldo, fresco di trionfo nonché dia tema Napoli, è stato intervistato nel pre-partita ai microfoni di Dazn.Lucianoil, le parole del tecnico prima di Bologna Napoli Dubbi, amore ed incertezze. Questo quanto filtra in quel di Napoli sulla figura di Luciano, appena intervistato da Dazn nel pre-partita di Bologna Napoli. Dichiarazioni criptiche e che sanno di amore quelle del ...

Nervoso o no, l'allenatore bianconero si è poi spinto dove per esempiofresco di scudetto ... Il chetanto come un guanto di sfida o qualcosa del genere: 43 milioni lordi non sono ...'La partita non è chiusa: abbiamo piena fiducia in vista del match di ritorno'. Paolo Scaronila carica, nonostante il suo Milan abbia perso 2 - 0 il primo round dell'euroderby contro l'...Il pianista de prati,fili d'erba mentre scalpita per entrare alle giostre. L'uomo in più, la ... LUCIANO: Eterno secondo, dicevano. L'uomo dalle opere incomplete, dicevano. L'uomo che ...

Spalletti suona la carica e spiega il tatuaggio: “Sentivo pizzicare da un po'” Spazio Napoli

Tante scelte scomode e la capacità di farsi da parte: dentro l'addio di Spalletti al Napoli (attraverso la lente del passato) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...