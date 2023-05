(Di domenica 28 maggio 2023) Manca sempre meno all’inizio di Bologna Napoli, sfida valida per la giornata numero 37 di Serie A nonché ultima trasferta stagionale degli azzurri. Al Dall’Ara gli uomini dici giungono da Campioni d’Italia ma soprattutto per vincere e cancellare la batosta di Monza di due turni fa. Lo stesso mister di Certaldo, fresco di trionfo nonché dia tema Napoli, è stato intervistato nel pre-partita ai microfoni di Dazn.Lucianoil, le parole del tecnico prima di Bologna Napoli Dubbi, amore ed incertezze. Questo quanto filtra in quel di Napoli sulla figura di Luciano, appena intervistato da Dazn nel pre-partita di Bologna Napoli. Dichiarazioni criptiche e che sanno di amore quelle del ...

Calciomercato Napoli - Perché Lucianovuole andare via da Napoli LoLa Repubblica oggi in edicola: perché dopo due anni e uno scudetto storico ha esaurito le motivazioni per restare in azzurro. Si va dunque verso l'...... 'Dal punto di vista della ripresa televisiva -ancora Manfredi - l'organizzazione su più ... FOTOGALLERY Foto Instagram @valentinorussotattoo %s Foto rimanenti napolisi tatua lo ...Ma cosa ha in mente di fareQuesto lo sa soltanto lui ed il presidente. Se vogliamo ... "Mi devo affrettare -- perché ho 64 anni e di tempo non ne ho molto per cui so che devo dare ...

Spalletti spiega il tatuaggio e stuzzica sul futuro: “Sentivo pizzicare da un po’ “ Spazio Napoli

Giovanni Scotto, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto un focus sulla questione relativa al possibile nuovo allenatore del Napoli. L'addio di Luciano Spalletti sembra quasi scontato anche se ...È felice per il risultato Luciano Spalletti e netto nel parlare del suo futuro su cui si torna anche dopo il 3-1 del Napoli contro l'Inter. «Il discorso ormai è definito - spiega sul futuro a fine ...