Spalletti | “Mi porterò dentro tantissime cose Kvara e Osi fortissimi Adl? Non commento”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con il Bologna. Spalletti ha dichiarato: "Quando il pallino ce l'hanno gli altri, diventa tutto più difficile. Chiedevo un gioco più pulito, anche se poi abbiamo creato diverse situazioni per chiuderla. Non ci siamo riusciti e poi c'è stato il ritorno del Bologna, squadra di qualità e allenata benissimo come si è visto". Su Kvaratskhelia: "Più lo vedo e più son convinto che sia fortissimo. Però, quando gli altri ci pressano, è difficile portarla in avanti. Bisogna aiutare chi sa costruendo, se si fa due passaggi si può andare subito da Osimhen. Deve legare di più, perché sa anche gestire situazioni che liberano possibilità di sviluppo". Sui due anni a Napoli:

