Spalletti | Essere a Napoli e' un privilegio e non un obbligo? Non commento le parole del presidente' '

(Di domenica 28 maggio 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato a DAZN dopo il pari con il Bologna. Queste le seu: "Chiedevo un gioco piu' pulito, ma non siamo stati capaci. C'e' stato il ritorno del Bologna, che gioca un buon calcio ed e' in condizione. Si e' visto. Kvara poco servito nel primo tempo? Piu' lo vedo e piu' mi piace. Bisogna dare una mano ad accorciare palla. Due-tre passaggi vanno fatti, altrimenti direttamente dal portiere o dal centrale diventa difficile arrivare a Osimhen. -afferma- Chiedevo solo che tornasse di piu' a legare il gioco. Di questi 2 anni mi restano dentro tantissime cose. Per costruire un campionato del genere siamo stati tutti bravissimi, anche se il sentimento della citta' che hanno aper il calcio e' cio' che fa la differenza. Quando sei un po' ...

A lui guarda il presidente del Napoli De Laurentiis per il dopo, ma potrebbe anchepreso in considerazione dalla Juve per il dopo Allegri. Anche se magari rinnoverà con il "suo" ......che le big della massima serie vestiranno per strappare il titolo agli uomini di Luciano. ... a ricreare quello che è già stato ribattezzato 'effetto pelliccia' La nuova maglia dovrebbe...Allenatore:. Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro sarà trasmesso in ... Zona DAZN (canale 214 satellite), che puòattivata dagli utenti che siano già abbonati o da ...

Spalletti, un tatuaggio che fa male Corriere dello Sport

Il Napoli pareggia 2-2 contro il Bologna e si fa rimontare dopo i due gol di Osimhen. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.Luciano Spalletti ha parlato dopo la partita Bologna-Napoli: 'Osimhen E' un attaccante fortissimo, avrà un futuro importante in qualsiasi squadra possa giocare'.