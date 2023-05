Spalletti-DeLa | il tecnico smorza le polemiche | Io festeggio con il popolo

(Di domenica 28 maggio 2023) “Non commento le parole del presidente. Iocon ile i miei giocatori: sono ancora dentro a questa festa, a questa gioia”. Cosi’ Lucianodel Napoli campione d’Italia e sulla via dell’addio dalla panchina degli azzurri, risponde, a Dazn, a una richiesta di commento alle parole di De Laurentiis, per il quale “restare a Napoli non e’ un obbligo ma un privilegio”. “L’ultima di campionato domenica? Sara’ un piacere…” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Napoli diha vinto lo scudetto e poi ha perso: è così che stanno le cose. Maha ribadito di non voler vendere Osimhen e Kvaratskhelia sin dalla notte della prima festa al ...Sono i due uomini preferiti da De Laurentiis per la successione anel caso in cui la trattativa con lo spagnolo non andasse a buon fine Mg Verona 27/02/2023 ...quarantenni che piacciono a'Per convincerea continuare serviva un lavoro psicologico più che economico e, quanto a psicologia,ha la sensibilità di un vampiro in gita alla banca dell'Avis. Dovevano volare ...

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ... soprattutto per quelle che sono le qualità della mia squadra. Chiedevo un gioco più pulito, anche se poi abbiamo ..."De Laurentiis ha detto che rimanere a Napoli non è un obbligo ma un privilegio Non commento le parole del presidente, sono organizzato mentalmente nel ...