Spagna | la destra trionfa alle amministrative

(Di domenica 28 maggio 2023) su Tg. La7.it - Esce sconfitto il partito socialista (Psoe) di Pedro Sánchez, così come i suoiati di sinistra, da questa tornata di elezionie regionali in ...

23.29, Siviglia e Valencia allaDoppia sconfitta per i socialisti spagnoli di Pedro Sanchez e suoi alleati di sinistra alle elezioni locali nel Paese iberico: secondo lo scrutinio ormai quasi ...La7.it - Esce sconfitto il partito socialista (Psoe) di Pedro Sánchez, così come i suoi alleati di sinistra, da questa tornata di elezioni amministrative e regionali in. Secondo lo scrutinio ......alla: in particolare, tale scenario è probabile in Aragona e possibile in Castiglia La Mancia. Leggi Anche Giorgia Meloni incontra Pedro Sanchez: 'Molte le convergenze tra Italia e' ...

Elezioni in Spagna, la destra strappa Valencia e Siviglia alla sinistra | Madrid resta ai popolari TGCOM

Trionfa Isabel Dias Ayuso (Pp) che viene riconfermata come governatrice della Regione di Madrid. Ottimo risultato del Partito popolare anche nel consiglio comunale della capitale che raggiunge la ...In Spagna il centrodestra e Vox potrebbero strappare comuni cruciali come Valencia e Siviglia al centrosinistra, mentre Madrid resta saldamente in mano ai popolari. Situazione incerta a Barcellona, co ...