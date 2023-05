Sovranità dei dati europei | Meta minaccia di chiudere Facebook in UE

Leggi su velvetmag

(Di domenica 28 maggio 2023) Recentemente è stata applicata una sanzione record a(proprietaria di, Instagram, Whatsapp), dal Garante della privacy europeo con sede in Irlanda. C’è chi parla adesso di un rischio, confermato anche dalla stessa azienda di Zuckerberg, di un possibile blocco dei servizi in tutta Europa. Qualora le parti non raggiungessero un accordo sul trasferimento. Ma non solo. La trasmigrazione deidei cittadinidalle Bigtech verso il territorio USA, non è affatto una novità. Ma rappresenta una gigantesca falla nell’indipendenza tecnologica dell’UE dall’ingerenza di potenze straniere. Un tema di cui si parla troppo poco, e che non si prende abbastanza sul serio. Nonostante i numerosi scandali – Snowden, Schrems e Assange – che hanno denunciato come la rete globale dell’intelligence ...