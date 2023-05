Sondaggi | Elly Schlein nei guai | vede Meloni col cannocchiale

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 28 maggio 2023) Che fine ha fatto? E soprattutto: lo slancio che aveva indubbiamente dato al Pd si sta esaurendo? Se lo chiedono i commentatori, ma soprattutto se lo chiedono i dirigenti del Pd che speravano in una lunga rincorsa verso Giorgia. Per ora i due appuntamenti elettorali (il Friuli Venezia Giulia e le comunali) non sono andati come sperato. Certo ci sono da attendere i ballottaggi, e di sicuro un appiglio per rivendicare una qualche vittoria non mancherà, però le uscite sull’armocromista, la censura a Eugenia Roccella e l’alluvione in Emilia Romagna hanno dato il segno di un leader in difficoltà. Senza contare che anche all’interno del partito i mugugni non mancano. C’è chi ha sbattuto la porta e se ne è andato con Renzi. Chi medita di fare altrettanto. Chi ha scritto nero su bianco l’intenzione di dare battaglia per un ...