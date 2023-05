Inprossimo anno le elezioni si terranno secondo il principio "una persona, un voto": lo hanno annunciato oggi il governo e gli Stati federati in uno storico accordo che pone fine a un ...... già comandante del Coi e della Brigata Folgore in numerosi teatri operativi, tra cui, ... Lo stesso vale,punto di vista tattico, per la Russia in Ucraina '. E la linea rossa di Vladimir ...... si tratta di cittadini del 'Sudan, Centrafrica, Ciad, Etiopia, e'. La protesta arriva dopo ... Non dissimile da Per comprendere perché oggi si fuggepaese nordafricano, Vita ha intervistato ...

Somalia, dal 2024 elezioni a suffragio universale diretto - Africa Agenzia ANSA

In Somalia dal prossimo anno le elezioni si terranno secondo il principio "una persona, un voto": lo hanno annunciato oggi il governo e gli Stati federati in uno storico accordo che pone fine a un com ...La Somalia è un Paese sull'orlo del collasso: sono quasi 4 milioni gli sfollati interni che potrebbero riversarsi sui barconi per l'Europa ...