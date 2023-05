Sognando l’Europa

(Di domenica 28 maggio 2023) Smirne (Turchia). “Ho provato due volte ad andare in Europa. L’ultima volta sono stato catturato e incarcerato dalla polizia greca”. Abdulkadir, 34 anni, è uno dei 3,6 milioni di rifugiati siriani che, secondo i dati dell’UNHCR, vivono attualmente in Turchia. Dopo essere fuggito da Aleppo a causa della guerra, dal 2015 abita con la moglie InsideOver.

