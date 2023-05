SOCIAL CALCIO – L’ultima incredibile giornata di Bundesliga

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 maggio 2023) Il pareggio del Borussia Dortmund negli ultimi novanta minuti di, la vittoria del Bayern Monaco e la reazione deiLadi ieri inha consegnato ai tifosi e agli appassionati 90? minuti incredibili. Il Borussia Dortmund era pronto a vincere il titolo: contro il Mainz serviva una vittoria dopo l’ultimo sorpasso al Bayern Monaco in cima alla classifica. Per i gialloneri lainizia però come un incubo: il primo tempo finisce 2-0 per gli ospiti, con Haller che sbaglia un rigore. I bavaresi intanto segnano subito con Coman. Nella ripresa delle due partite Il Dortmund accorcia le distanze, mentre il Colonia all’80’ pareggia su rigore. Si riaccende la speranza al Signal Iduna, ma dura pochi minuti: all’89’ Musiala segna, il Dortmund pareggia, ma non completa ...