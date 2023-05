Smottamento per forti piogge | chiusa statale nel Salernitano

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa strada166 degli Alburni è provvisoriamentein entrambe le direzioni a Corleto Monforte, in provincia di Salerno, a causa di unocausato dalleche hanno colpito la zona. Loha determinato il versamento in carreggiata di fango e detriti da un punto localizzato del versante che costeggia la sede stradale. Il personale Anas è sul posto per liberare la carreggiata. Fino al completamento delle attività di pulizia la circolazione resterà temporaneamente indirizzata sulla rete comunale limitrofa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

