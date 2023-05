Si ribalta house - boat sul Lago Maggiore | dispersi

L'- boat si trovava all'altezza di Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara) con a bordo una ventina di persone, sembra una comitiva di stranieri, che festeggiava. È avvenuto verso le 19 del 28 ...Quattro dispersi: questo il provvisorio bilancio di un ribaltamento di una- boat, sul Lago Maggiore all'altezza di Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara) con a bordo una ventina, di persone sembra una comitiva di stranieri che festeggiava. È avvenuto verso le 19 per ...Il comune: 'Non uscite di casa' Battello turistico siper il maltempo L' incidente , secondo quanto si è appreso finora, è avvenuto su una- boat attorno alle 19. Ormai arrivata in ...

