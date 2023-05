Si ribalta barca di turisti sul Lago Maggiore | un morto e tre dispersi

Laha 'scuffiato' per poi capovolgersi e andare a fondo. Tutti gli occupanti sono finiti in acqua, una ventina dei quali soccorsi da imbarcazioni o arrivati a nuoto a riva. Secondo quanto reso ...Laha 'scuffiato' a causa del maltempo, per poi capovolgersi. Tutti gli occupanti sono finiti nelle acque del lago, venti dei quali soccorsi da altre imbarcazioni. .Laera una 'house boat' di 16 metri che aveva a bordo 24 persone (22 passeggeri più 2 di equipaggio): si tratterebbe, secondo quanto si è appreso, di una comitiva di turisti inglesi che stavano ...

Barca si ribalta sul Lago Maggiore: due morti e due dispersi | Tratte in salvo 20 persone TGCOM

1 minuto per la lettura VARESE (ITALPRESS) – Incidente sul Lago Maggiore, dove si è registrato il ribaltamento di una house-boat. Una persona è morta ed altre tre sono disperse. L’incidente è avvenuto ...Una festa a bordo di una barca a vela finisce in tragedia, 20 persone riescono a raggiungere la riva a nuoto. Ricerche in corso dei sommozzatori ...