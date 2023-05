Settimana Europea dei Parchi | l’esperienza di ripristino e tutela ambientale dei Campi Flegrei

(Di domenica 28 maggio 2023) Francesco Maisto, architetto e urbanista, portadell’Ente Parco Regionale deisudella biodiversità, interventi die sviluppo ecocompatibile al convegno ‘Il parco territoriale, reti ecologiche, monitoraggio e costruzione del progetto’, in programma, nell’ambito delladei, lunedì 29 maggio, dalle ore 15:00, presso il Dipartimento Architettura UNINA (Palazzo Gravina, via Monteoliveto, Napoli). “Vogliamo portare il nostro contributo sul ruolo deiterritoriali – sottolinea il presidente dell’Ente Parco – come attori di uno sviluppo sostenibile nelle linee della Transizione ecologica. Ogni giorno, grazie alla rete delle realtà che nel parco hanno trovato un ...

'L'Europa questaci ha spiegato che la flat tax non la dobbiamo fare. Noi sottovoce non glielo abbiamo detto ma ce lo diciamo qua tra sovversivi: c'è già la flat tax, quindi a Bruxelles silenzio che sennò ci ...... Lukashenko, 68 anni, era riapparso in pubblico il 15 maggio dopo un'assenza di quasi una... ma getterà anche le basi per stabilizzare la situazione ai confini dell'Unionee del mondo'...... responsabili in Cina di una nuova ondata di da decine di milioni di casi a. L'accordo ...e più diffusi del Sars - Cov - 2 è dimostrata dalla rinegoziazione dell' accordo tra Unionee ...

Settimana Europea dei Geoparchi UNESCO Parco Nazionale della Majella

Un assaggio d'estate Ecco quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni. Per alcuni sarà possibile andare al mare ma occhio alle perturbazioni.Oggi il governo socialista alla prova delle elezioni locali, a sei mesi dalle politiche: il paradosso di una città di successo e di un sindaco amatissimo che potrebbe non farcela ...