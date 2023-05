Serie Turca Kalp At???

Leggi su serietvinpillole

(Di domenica 28 maggio 2023) La in italiano significa btito è anda in onda sul canale turco show tv dal 30 giugno 2017 al 28 gennaio 2018. Se ti piace guardare leturche pui dare un occhia a Dove guardare leturche in Italiano. Indice Trama Cast Trama Eylul, una giovane studentessa testarda, si rivela una competente e determina professionista medica grazie all’aiuto del suo mentore, Ali Asaf. Dopo anni di separazione, si ritrovano nuovamente, ma questa volta non come insegnante e allieva, bensì come chirurghi che collaborano fianco a fianco. Il loro amore deve affrontare numerose sfide, compreso il conflitto interiore di una donna risoluta che si rifiuta di arrendersi facilmente al proprio cuore, determina a non ripetere la tragica storia della madre ...