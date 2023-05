Serie A 2023-24 | chi va in Champions League | Europa League e Conference League nella prossima stagione

Leggi su infobetting

(Di domenica 28 maggio 2023) Dal 2021-22 le coppe europee sono diventate tre, aedsi è aggiunta lache oltre al trofeo garantirà alla vincitrice anche un posto garantito ai gironi dell’. Per la-24 i criteri di qualificazione alle tre coppe europee per le squadre italiane non cambieranno e saranno InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici