Sergio Barbadoro | l’eroe che accolse i «liberatori» a suon di cannonate

(Di domenica 28 maggio 2023) «Signor Maggiore, stia tranquillo ché di qui non passeranno, farò io stesso il puntatore e con i miei soldati non molleremo». E così fu. Il sottotenentee i suoi uomini resistettero sino all’estremo sacrificio, sino al dono della propria vita per la patria. Quel sacro suolo fatto di confini fisici e di confini spirituali, lo spazio identitario di un popolo chiamato – presto o tardi – a difenderne storia e valori. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2023 Siamo in Sicilia e i fatti che stiamo per raccontarvi sono quelli dell’Operazione difesa di Palermo, in codice «Difesa Porto N», contro quella che è passata alla storia come operazione Husky, o se preferite «Horrified», come veniva chiamata nei messaggi del quartier generale degli Alleati. E come in effetti si è presentata alla popolazione della ...