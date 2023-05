Sempre più scuole chiuse in Italia | nell’ultimo decennio cancellati circa 4mila istituti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) “Lene stanno scomparendo come i ghiacciai”. A lanciare l’allarme è Tuttoscuola, la rivista specializzata sul mondo dell’istruzione che domenica 28 maggio ha anticipato i dati di uno studio che verrà pubblicato sul loro sito lunedì 29. Secondo lo studio nel nostro Paese sono state abbassate le tapparelle delle aule di oltre 2.600, solo nel segmento delledell’infanzia e della primaria (alunni tra 3 e 11 anni) ed entro il 2028 si può stimare che ne chiuderanno almeno altre 1.200, tra statali e paritarie. Si chiude per mancanza di alunni, per la denatalità, soprattutto al Sud e nelle aree interne. Tuttoscuola parla di “cimitero degliestinti”. I dati sono sconfortanti: delle 2.600tra l’anno scolastico 2014-15 e il ...