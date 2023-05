Scopriamo i look più belli della 76esima edizione del Festival di Cannes

Leggi su panorama

(Di domenica 28 maggio 2023) Il tappeto è già stato arrotolato, i vestiti sono stati riposti e le star che non stanno godendo del sole in riva al mareCosta Azzurra sono probabilmente già in viaggio verso il prossimo impegno, noi invece siamo pronti a riassumere questadeldi. Tra infiniti metri di tulle e scollature improponibili abbiamo visto sfilare una quantità sfrenata di abiti con cappuccio, sicuramente tendenza di stagione ma ben poco originale. Mentre altri hanno preferito farsi confortare da abiti chic ed eleganti, molti hanno osato senza però raggiungere il risultato sperato. La prima serata vede un Johnny Depp splendente ed elegante in Dior, Catherine Zeta-Jones che abbiamo visto nei panni di Morticia Addams nella serie Mercoledì sceglie un abito Elie Saab Couture dalle sfumature ...