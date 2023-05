Scoppia un incendio sulla nave da crociera Pacific Adventure | paura per 3000 passeggeri VIDEO

... via al pagamento del mese di giugno: il calendarioa Codroipo, abitazione va in fiamme nella notte Cruciani sceglie il Friuli per mangiare carne di orso: eil putiferio Note sull'...... via al pagamento del mese di giugno: il calendarioa Codroipo, abitazione va in fiamme nella notte Cruciani sceglie il Friuli per mangiare carne di orso: eil putiferio Inseguita e ......andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notiziea Codroipo, abitazione va in fiamme nella notte Cruciani sceglie il Friuli per mangiare carne di orso: e...

Scoppia un incendio al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, le fiamme avvolgono tutto l'edificio Virgilio Notizie

"Quando ho sentito le voci dall'altoparlante pensavo di sognare", la paura sulla nave da crociera mentre divampa l'incendio ...Alle ore 1.10 circa di oggi, 27 maggio 2023, due squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo (UD) con il supporto dell'autobotte e dell'autoscala, giunte dalla sede centrale del comando ...