Scontri prima della partita Südtirol-Reggina | cinque agenti feriti durante le cariche Le immagini dei tafferugli

(Di domenica 28 maggio 2023) Botte e manganellate. I video girati venerdì pomeriggio a Bolzano mostrano quanto accadutotra, nel turno preliminare dei playoff di Serie B, finita 1 a 0 per la squadra di Bolzano. La polizia è dovuta intervenire condi alleggerimento per tenere separate le due tifoserie. A farne le spese anche 5del reparto mobile di Padova, che sono dovuti ricorrere alle cure dei medici con prognosi variabili tra gli 8 e i 10 giorni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In politica si possono averedurissimi. Ma la fine della politica è quando quello scontro ... Altrimenti la si privatizzi che facciamo'. leggi anche Papa a Saxa Rubra per un'intervista, è ...... fabbricandointerminabili, fabbrica di circa circa mezzo milione di morti. Recentemente, ... Philip adesso rischia più di. L'unica fiammella è che i ribelli si rendano conto dell'...Ieri è andato in scena il turno preliminare dei playoff di Serie B tra Reggina e Südtirol finito 1 a 0 per la squadra di Bolzano. Poco ...

Il Gazzettino.it: "Scontri prima di Sudtirol-Reggina, 5 poliziotti feriti" TuttoReggina.com

Scontro tra CdA e Ferrero in casa Sampdoria. Dopo l'annuncio del club che aveva annunciato: "Firmato il preliminare con Radrizzani e Manfredi" è arrivata la replica ...Se un Franchi gremito ieri è esploso di gioia al fischio finale non è certo per l’importanza dei tre punti trovati contro la Roma, a differenza di quanto successo a tre giornate dal termine la scorsa ...