Sassuolo | le ultime sull’infortunio di Frattesi

(Di domenica 28 maggio 2023) Le condizioni di Davide, centrocampista del, in vista dell’ultima giornata di campionato Davidenon è potuto scendere in campo nell’ultima partita delcontro la Sampdoria. Il centrocampista cresciuto nella Roma non era infatti al meglio e per questo Dionisi ha deciso di concedergli un turno di riposo. Nulla di grave comunque, come confermato dalle parole dell’allenatore neroverde nel post partita.dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione e titolare nell’ultima giornata di Serie A contro la Fiorentina.

