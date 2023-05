Sassari | scende da auto in panne e viene travolto | gravissimo 16enne

(Di domenica 28 maggio 2023) (Adnkronos) – L’su cui viaggiava assieme ai genitori ha avuto un guasto, ma quando è uscito dall’abitacolo è statoda un mezzo di passaggio. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di. L’stava percorrendo la-Alghero quando, nel tratto dopo Olmedo, ha avuto dei problemi. Con il mezzo inil sedicenne è sceso dall’abitacolo, ma è stato centrato da un’altra. Le sue condizioni sono molto gravi ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo in ospedale. L'articolo proda Italia Sera.

