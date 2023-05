Sarri | ' Se resto? Alla Lazio sto bene | parlerò con Lotito per avere giocatori forti'

'Partita folle, come spesso accade a fine stagione, ma è andata bene - commenta il tecnico biancoceleste Maurizio- . Voto alla Lazio Abbiamo fatto una stagione europea scadente, ma il ...Va però in tilt come ildella squadra in avvio di ripresa Romagnoli 5,5 : i movimenti di ...6,5 : Primo tempo dominato, poi soliti 10 minuti di inspiegabile black - out in avvio di ripresa ......5 : si vede prevalentemente quando va sul punto di battuta dei calci piazzati, per ilpoca ... Peccato per la vittoria sfumata, il suo Napoli non potrà superare il record dei 91 punti di

DIRETTA| Lazio-Cremonese, Sarri in conferenza: seguila live su Lalaziosiamonoi La Lazio Siamo Noi

Il tecnico della Lazio: “Futuro Io qui sto benissimo. E Radu, uomo straordinario, spero che resti in società con un altro ruolo” ...PROVEDEL 6: Due tentativi imparabili, quello di Lazzari più di quello di Galdames perché totalmente inaspettato. Vanno a farsi benedire le speranze di centrare un altro clean ...