San Carlo | salta il Don Chisciotte | annullato per sciopero | biglietti rimborsati

Leggi su ildenaro

(Di domenica 28 maggio 2023) Il Teatro di Sancomunica che, a causa delloproclamato dai lavoratori del Teatro, l’Opera comica “Dondella Mancia” di Giovanni Paisiello, prevista per oggi alle 19, sarà annullata e riprogrammata in data da destinarsi. Il biglietto, si comunica, potrà essere convertito su altro appuntamento in programma per la Stagione 2022/23 rivolgendosi alla Biglietteria del Teatro di Sannei normali orari d’apertura (tutti i giorni dalle 10 alle 18, con orario continuato). In alternativa, il rimborso potrà essere richiesto entro e non oltre il 15 giugno 2023. L'articolo proviene da Ildenaro.it.